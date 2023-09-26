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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В Думе выразили возмущение из-за приглашения в парламент Канады ветерана СС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ во вторник приняли заявление, в котором осудили приглашение парламентом Канады служившего в дивизии СС украинского нациста, назвали это решение оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции.

Российские парламентарии выразили возмущение тем, что "канадские законодатели сочли возможным приветствовать аплодисментами в стенах канадского парламента нацистского ветерана - 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку, служившего кровавому Третьему рейху в годы Второй мировой войны в дивизии "Ваффен-СС" "Галичина".

В документе отмечается, что это событие было приурочено к приему канадскими властями президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем депутаты заявили о готовности к конструктивному взаимодействию со всеми коллегами-парламентариями, кто разделяет антифашистские взгляды и убеждения, кто готов со всей решимостью противостоять подобным попыткам героизации украинских нацистов.

Ярослав Хунка присутствовал во время заседания Палаты общин парламента Канады 22 сентября 2023 года.

Госдума Канада Украина
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