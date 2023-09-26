Спикер Палаты общин Канады уходит в отставку на фоне скандала с ветераном СС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота после встречи с лидерами палаты и членами правительства заявил об уходе в отставку на фоне скандала с приглашенным в парламент бывшим эсэсовцем, сообщает во вторник телеканал CBC.

"Депутат от Либеральной партии Энтони Рота покидает пост спикера палаты общин после приглашения в парламент украинского ветерана, сражавшегося в нацистской дивизии", - сообщает телеканал.

Перед встречей премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что ее "участники проведут очень важные беседы".

Несколько канадских политиков ранее призвали Роту покинуть свой пост в связи с совершенной им ошибкой. В минувшую пятницу спикер пригласил в парламент проживающего в Канаде 98-летнего украинского ветерана Ярослава Хунку, который, как выяснилось позже, во времена Второй мировой войны сражался на стороне нацистов. Этот человек оказался среди приглашенных на выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Покинуть пост Роту призывали как министры из либерального правительства Трюдо, в том числе глава МИД Мелани Жюли и министр здравоохранения Марк Холланд, так и лидер оппозиции из консервативной партии Пьер Пуальевр и члены Квебекского блока и Новой демократической партии.

Трюдо публично не призывал Роту уйти в отставку, однако осудил его действия, заявив, что "это было крайне постыдно и для палаты, и для Канады". Премьер-министр отметил, что Рота попросил прощения и сейчас наверняка "думает о том, как обеспечить сохранение достоинства палаты в будущем".