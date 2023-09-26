Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Секретарь Совбеза РФ заявил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что украинское контрнаступление захлебнулось, а западное вооружение ВСУ неэффективно против российской техники.

"Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - сказал Патрушев в Каире во вторник на российско-египетских консультациях по вопросам безопасности.

В РоссииШойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человекЧитать подробнее

Переданное Украине западное вооружение "оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", цитирует Патрушева "Российская газета".

По словам секретаря Совбеза РФ, армией Украины "активно применяются полученные из-за рубежа воздушные и морские дроны, а также ракетное вооружение".

Ранее во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что у контрнаступления вооруженных сил Украины "каких-либо значимых результатов" нет.

Николай Патрушев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев сообщил о принятии в ВС РФ более 325 тыс. человек в январе-сентябре

Власти Омской области сообщили о стабилизации ситуации с топливом на АЗС

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

Командующий Черноморским флотом принял участие в коллегии Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании мощи армии

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании мощи армии

Песков не стал комментировать видео с сыном Кадырова

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об уничтожении более 17 тыс. украинских военных за сентябрь

Правительство РФ поддержало поправки о штрафах за утечки персональных данных

Правительство РФ поддержало поправки о штрафах за утечки персональных данных

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Глава Центрального исполкома "Единой России" Сидякин стал депутатом Госдумы

Глава Центрального исполкома "Единой России" Сидякин стал депутатом Госдумы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });