Секретарь Совбеза РФ заявил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что украинское контрнаступление захлебнулось, а западное вооружение ВСУ неэффективно против российской техники.

"Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - сказал Патрушев в Каире во вторник на российско-египетских консультациях по вопросам безопасности.

Переданное Украине западное вооружение "оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", цитирует Патрушева "Российская газета".

По словам секретаря Совбеза РФ, армией Украины "активно применяются полученные из-за рубежа воздушные и морские дроны, а также ракетное вооружение".

Ранее во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что у контрнаступления вооруженных сил Украины "каких-либо значимых результатов" нет.