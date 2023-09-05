Шойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Украина за период контрнаступления потеряла 66 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.

По его словам, "пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы".

Украинские военные за три месяца контрнаступления так и не достигли своих целей, при этом они несут "колоссальные потери", отметил глава Минобороны РФ.

"Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал Шойгу.

Он также заявил, что в результате действий боевых расчетов РФ за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

Российские военные продолжают наносить высокоточные удары по Украине, также сообщил министр обороны РФ. "Российские Вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта Вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления", - сказал Шойгу.