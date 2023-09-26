Принят в I чтении законопроект о регулировании внебиржевой торговли деривативами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении лицензирования деятельности по заключению договоров на производные финансовые инструменты (ПФИ) не на биржевом рынке, тип лицензии будет зависеть от срока исполнения контракта: долгосрочные (более 3 дней) и краткосрочные (менее 3 дней).

Принятый в первом чтении законопроект также снижает размер кредитного плеча для работы форекс-дилеров с 1/50 до 1/30.

Документ (№372029-8) был внесен в Госдуму в начале июня группой депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон о рынке ценных бумаг, в статьи, регулирующие работу дилеров (ст. 4) и форекс-дилеров (ст. 4.1).

Производный финансовый инструмент – договор, по которому стороны имеют право выполнить некоторые действия в отношении базового актива.

В зависимости от вида базовых активов на внебиржевом рынке могут быть валютные деривативы; ПФИ на ценные бумаги с базовыми активами фондового рынка; товарные, кредитные, процентные ПФИ.

"В настоящее время деятельность по заключению за свой счет с физическими лицами не на биржевом рынке целого ряда договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), не является лицензируемой", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают включить соответствующую деятельность в периметр регулируемой. В пояснительной записке отмечается, что совершение сделок за свой счет с иными лицами может относиться как к деятельности дилера (ст. 4 закона о рынке ценных бумаг), так и форекс-дилера (ст. 4.1 закона о рынке ценных бумаг). При этом сейчас деятельность дилера не охватывает договоры ПФИ, так как предполагает совершение сделок только посредством публичного объявления цен (биржевой рынок), а деятельность форекс-дилеров, хоть и охватывает заключение сделок с договорами ПФИ, но только с теми, обязанности сторон по которым зависят от изменения цен на валюту или валютные пары (валютный форвард, своп, опцион).

Авторы предлагают разделить цели заключения договоров ПФИ на спекулятивные, со сроком исполнения не более 3 дней, и инвестиционные – исполнение в срок, превышающий 3 дня.

"Законопроект предусматривает, что деятельность по заключению с физическими лицами краткосрочных договоров ПФИ должна быть отнесена к лицензии форекс-дилера, а деятельность по заключению иных договоров ПФИ - к лицензии дилера. Для брокеров и управляющих законопроект сохранит действующий режим регулирования", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается изменить соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств. Сейчас оно не может быть меньше 1/50, предлагается 1/30.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.