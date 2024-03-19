Дума приняла закон о регулировании внебиржевой торговли деривативами

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении лицензирования деятельности по заключению договоров на производные финансовые инструменты (ПФИ) не на биржевом рынке, тип лицензии будет зависеть от срока исполнения контракта: долгосрочные (более 3 дней) и краткосрочные (менее 3 дней).

Документ (№372029-8) был внесен в Госдуму летом 2023 года группой депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон о рынке ценных бумаг, в статьи, регулирующие работу дилеров (ст. 4) и форекс-дилеров (ст. 4.1).

Производный финансовый инструмент – договор, согласно которому стороны имеют право выполнить некоторые действия в отношении базового актива.

В зависимости от вида базовых активов на внебиржевом рынке могут быть валютные деривативы; ПФИ на ценные бумаги с базовыми активами фондового рынка; товарные, кредитные, процентные ПФИ.

"В настоящее время деятельность по заключению за свой счет с физическими лицами не на биржевом рынке целого ряда договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), не является лицензируемой", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают включить соответствующую деятельность в периметр регулируемой. В пояснительной записке отмечается, что совершение сделок за свой счет с иными лицами может относиться как к деятельности дилера (ст. 4 закона о рынке ценных бумаг), так и форекс-дилера (ст. 4.1 закона о рынке ценных бумаг). При этом сейчас деятельность дилера не охватывает договоры ПФИ, так как предполагает совершение сделок только посредством публичного объявления цен (биржевой рынок), а деятельность форекс-дилеров хоть и охватывает заключение сделок с договорами ПФИ, но только с теми, обязанности сторон по которым зависят от изменения цен на валюту или валютные пары (валютный форвард, своп, опцион).

Авторы предлагают разделить цели заключения договоров ПФИ на спекулятивные, со сроком исполнения не более 3 дней, и инвестиционные – исполнение в срок, превышающий 3 дня.

"Законопроект предусматривает, что деятельность по заключению с физическими лицами краткосрочных договоров ПФИ должна быть отнесена к лицензии форекс-дилера, а деятельность по заключению иных договоров ПФИ – к лицензии дилера. Для брокеров и управляющих законопроект сохранит действующий режим регулирования", - говорилось в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается изменить соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств. Сейчас оно не может быть меньше 1/50. Согласно принятому закону, для физических лиц – квалифицированных инвесторов размер кредитного плеча остается на уровне 1/50. При этом для физических лиц, которые не являются квалифицированными инвесторами, предлагается ввести дифференциацию исходя из типа контракта. При простом контракте (соглашение о купле/продаже) размер кредитного плеча должен составлять не менее 1/30, а при контракте на разницу, в основе которого лежит изменение курса базисного актива, для "неквалов" – 1/40, а с 1 января 2027 года – 1/30.

Кредитное плечо – это отношение депозита к лоту, с которым работает физическое лицо, соответственно, имея на депозите $100, можно совершить сделку с лотом в $5000, и тогда кредитное плечо будет 1/50, а при кредитном плече 1/30 можно совершить сделки с лотом в $3000.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Кроме того, принятый депутатами во вторник закон продлевает с 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2025 года срок действия ряда ограничений на заключение финансовыми организациями сделок по приобретению ценных бумаг и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, данные изменения вступают в силу со дня официального опубликования.