Российские военные сбили еще один дрон над Белгородской областью

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении еще одного украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло около 18:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны РФ сообщало о сбитом над Белгородской областью дроне при попытке атаки ВСУ в районе 9:40 по московскому времени.