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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Российские военные заявили об уничтожении 21 дрона ВСУ в Донбассе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" сообщили, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник, авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Красная Гора, Кодема, Константиновка, Марьинка", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

По его словам, на донецком направлении группировкой "Юг" отражены две атаки 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

"Оперативно-тактической авиацией группировки уничтожены четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочке и Авдеевке", - сказал Минесашвили.

"Штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и военной технике в 14 районах. Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Георгиевки. Уничтожено три танка, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, а также склад боеприпасов, два опорных пункта, пункты управления связи и беспилотными летательными аппаратами", - сообщил представитель группировки "Юг".

По словам Минесашвили, уничтожены украинская гаубица M-777 и семь минометов в районе Андреевки, Александро-Шультино, Клещеевки и Верхнекаменского.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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