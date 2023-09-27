Число новых брендов в ТЦ России почти сравнялось с количеством ушедших

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Количество новых брендов в торговых центрах страны приближается к числу тех, кто ушел с российского рынка с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

По данным компании, за прошедшие полтора года из 140 международных брендов, которые изменили статус работы на рынке РФ, полностью закрыли свой бизнес лишь 32.

Около 52 возобновили свою деятельность после продажи или передачи бизнеса российскому менеджменту, 55 брендов все еще находятся в состоянии "временной приостановки деятельности".

Также с начала 2022 года российский рынок пополнился 27 новыми брендами, 77,8% из них представлены Турцией, Ливаном и Белоруссией. Кроме того, присутствуют бренды из Италии, США, Эстонии, Китая, Австралии и Казахстана.

По оценкам Nikoliers, в среднесрочной перспективе до 2024 года будет наблюдаться как выход на рынок новых иностранных брендов, так и территориальное развитие уже присутствующих.

Компания также сообщает, что, по ее сведениям, о своем намерении начать работу в России в течение следующих нескольких лет объявили еще 45 брендов, 35 из них представлены Турцией, Ираном и Индией. Такую возможность рассматривают и в ОАЭ, Южной Кореи, Италии, Казахстане, Белоруссии и Финляндии.

Потенциально речь идет о десяти новых брендах: по четыре ритейлера приходится на категории "одежда и обувь" и "товары для детей", по одному бренду - на "товары для дома" и "косметика и парфюмерия", добавили в Nikoliers.