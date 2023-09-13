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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел из бизнеса в РФ

Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел из бизнеса в РФ
Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американская PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, в августе перестала быть владельцем российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус", следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым собственником российской компании и ее гендиректором стал Денис Щукин, при этом юрлицо переименовано в ООО "Ритэйл Экселенс".

Первым на это обратил внимание "Коммерсантъ". Как пишет газета, в профиле Дениса Щукина в LinkedIn сказано, что с 2018 года он занимает должность директора розничной сети PVH в России, до того работал в местном офисе Adidas. В PVH на вопросы издания не ответили, связаться с Щукиным не удалось.

PVH является одной из крупнейших мировых компаний по производству одежды. Она поставляет на рынок широкий ассортимент товаров под более чем десятью собственными и лицензионными марками, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen.

В России компания развивала собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановке работы на российском рынке из-за военной операции на Украине. В отчете корпорации за первую половину 2023 года сказано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

Tommy Hilfiger Calvin Klein PVH
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