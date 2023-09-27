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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Электронные банковские карты для иностранных туристов могут заработать до конца года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Постановление об удаленном открытии иностранными туристами счетов в российских банках будет принято в ближайшее время и может заработать до конца 2023 года, сообщил в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Нам нужно решить вопрос с оплатой. Туристы из арабских стран любят и Москву, и Россию. Осенью наш турист едет туда, а летом граждане этих стран едут к нам. У нас внесены правки в закон о возможности открывать счета в российских банках. Постановление будет принято в ближайшее время. Мы надеемся, что в четвертом квартале мы эту историю запустим", - сказал он, выступая на отраслевой конференции в Москве.

Как отметил Решетников, с 2024 года планируется начать активную работу по продвижению РФ за рубежом.

Госдума в июне приняла закон, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами "Мир" на территории России. Это даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию – расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Минэкономразвития
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