В Госдуме ожидают внесения проекта федерального бюджета на этой неделе
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на этой неделе ожидает внесения проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, сообщила пресс- служба палаты.
"По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина на заседании Совета Думы принято решение запланировать дополнительное заседание совета, для того чтобы оперативно его рассмотреть в случае внесения", - говорится в сообщении.
По словам источника "Интерфакса", дополнительное заседание Совета Думы пройдет в пятницу.