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В Госдуме ожидают внесения проекта федерального бюджета на этой неделе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на этой неделе ожидает внесения проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, сообщила пресс- служба палаты.

"По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина на заседании Совета Думы принято решение запланировать дополнительное заседание совета, для того чтобы оперативно его рассмотреть в случае внесения", - говорится в сообщении.

По словам источника "Интерфакса", дополнительное заседание Совета Думы пройдет в пятницу.

Госдума Вячеслав Володин Совет Думы
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