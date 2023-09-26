Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на пленарном заседании 26 октября, следует из проекта работы парламента на октябрь.

Одновременно в графике работы на 26 октября стоит рассмотрение проекта закона о трехлетнем бюджете Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Дата рассмотрения законопроектов, входящих в бюджетный пакет, пока не определена. В этом году планируется внесение пяти корреспондирующих бюджетных законопроектов, среди них - поправки в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 г., а также поправки во вторую часть Налогового кодекса.

Проект федерального бюджета был одобрен на заседании правительства 22 сентября, до 1 октября ожидается его внесение в Госдуму.