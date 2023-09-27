В Дагестане в перестрелке погиб начальник тыла районного отдела полиции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане полицейские разыскивают человека по подозрению в том, что он в селе Леваши открыл стрельбу. Там погибли два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, сообщили в МВД республики.

"Сегодня, примерно в 17:30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены", - говорится в сообщении.

Погибшим 45 и 52 года. Участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. Сотрудники полиции с места преступления изъяли оружие, по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

По подозрению в причастности к перестрелке разыскивается Багаудин Гусенгаджиев 1997 года рождения, житель селения Леваши.

"Следователи и криминалисты Левашинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РД, а также заместитель руководителя следственного управления выехали на место происшествия в село Леваши , где, по предварительным данным, были обнаружены тела нескольких мужчин с огнестрельными ранениями", - сообщили в региональном управлении СК.