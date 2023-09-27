Около 25 человек участвовали в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане

Четыре человека госпитализированы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Свыше двух десятков человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, в перестрелке в селе Леваши, где погибли два человека, в том числе полицейский, принимали участие порядка 25 человек. Четверо госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо госпитализированных могут быть еще несколько раненых.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки в дагестанском селении Леваши погибли два человека, в том числе полицейский. Личность стрелявшего установлена, его объявили в розыск. Он и другие участники конфликта скрылись на четырёх автомобилях.