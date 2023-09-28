ФСБ заподозрила жителя Севастополя в передаче Киеву данных о фортификациях Крыма

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте гражданина России, по заданию украинской разведки собиравшего сведения о фортификационных сооружениях Крыма. Ему вменяют госизмену (ст. 275 УК), сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, в 2022 году, "уклоняясь от мобилизации, подозреваемый убыл на территорию одного из государств - участников СНГ", где "инициативно обратился к представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которым в последующем был завербован".

"Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Ленинский районный суд Севастополя арестовал задержанного. По статье о госизмене ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.