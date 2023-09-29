ФСБ сообщила о задержании крымчанина, сотрудничавшего с украинской спецслужбой

По данным ФСБ, житель Керчи передавал Киеву информацию о перемещениях российской военной техники

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Житель Керчи задержан по подозрению в передаче украинской спецслужбе информации о перемещениях российской военной техники, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что крымчанин посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", по заданию которого фотографировал и снимал на видео перемещение военной техники в зону проведения специальной военной операции и передавал эти сведения через закрытые каналы связи, заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанный - 45-летний житель Керчи.

По информации ФСБ, мужчина "отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации".

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). По данной статье задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящий момент мужчина арестован по решению суда.