Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Брянску

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг сообщил об очередной безуспешной попытке украинского беспилотника атаковать Брянск.

"Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Ранее в четверг он сообщал о двух атаках беспилотников. Один из дронов был подавлен на подлете к Брянску, другой - сбит системой ПВО в Брянском районе.