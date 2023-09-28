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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Брянску

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг сообщил об очередной безуспешной попытке украинского беспилотника атаковать Брянск.

"Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Ранее в четверг он сообщал о двух атаках беспилотников. Один из дронов был подавлен на подлете к Брянску, другой - сбит системой ПВО в Брянском районе.

Брянская область Александр Богомаз Брянск
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