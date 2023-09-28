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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Военные перехватили дрон на подлете к Брянску

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что в четверг утром в Брянской области был перехвачен беспилотник самолетного типа.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что беспилотник был перехвачен силами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянск Минобороны Брянская область
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