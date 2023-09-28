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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Кремль отметил, что отслеживает гуманитарный аспект на фоне роспуска НКР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что внимательно отслеживают ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в связи с объявлением властей НКР о роспуске непризнанной республики и будут делать упор на гуманитарный аспект планируемой реинтеграции армян региона в состав Азербайджана.

На просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в связи с упразднением непризнанной НКР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы принимаем во внимание, мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен".

Он добавил при этом: "Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие из них изъявляют желание перейти на территорию Армении. Им, всем желающим, оказывается поддержка".

Ранее сообщалось, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.

Дмитрий Песков Нагорный Карабах НКР Азербайджан
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