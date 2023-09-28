В Ереване сообщили об эвакуации в Армению 68 386 жителей Карабаха

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Армению из Нагорного Карабаха въехали 68 386 жителей региона, сообщила в соцсетях пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тысяч армян.

Финансовую помощь Армении для помощи беженцам уже пообещали США, Еврокомиссия, Франция и Швеция.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 28 сентября на заседании правительства, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается".

"Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки", - сказал он.

В этот же день президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Указ предусматривает роспуск всех госучреждений региона и прекращение существования республики до 1 января 2024 года.

Населению Нагорного Карабаха указ предписывает ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы затем самостоятельно решить, оставаться ли в регионе.