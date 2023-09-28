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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Два беспилотника посадили с помощью комплексов РЭБ в Курской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Суджанском районе в четверг были замечены и посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы два беспилотных летательных аппарата.

Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений, написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг глава региона сообщал, что утром недалеко от села Макаровка Курчатовского района силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Роман Старовойт ПВО Курская область Курск
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