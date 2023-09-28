Zoom грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ

Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве 12 октября рассмотрит протокол в отношении видеосервиса Zoom по делу о повторном отказе локализовать данные граждан России на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в столичном Таганском суде.

Судебное заседание назначено на 12 октября в 11:00.

Согласно картотеке, Zoom Video Communications Inc. вменяется повторное невыполнение обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф в сумме от 6 до 18 млн руб.

Также 12 октября тот же мировой судья рассмотрит протокол в отношении киберспортивной платформы FACE IT LIMITED (FACEIT). Компании вменяется первичный отказ локализовать данные россиян в РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Возможный штраф за такое правонарушение составляет от 1 до 6 млн руб.

Zoom впервые был оштрафован на 1 млн руб. за нарушение требования о локализации данных россиян в июле 2022 года.