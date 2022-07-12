Zoom оштрафована в РФ на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник признал виновной американскую компанию Zoom Video Communications Inc в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Zoom Video Communications Inc. виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - огласил решение судья.

Как передает корреспондент агентства, представители компании не явились на судебное заседание и мировой суд рассмотрел протокол без их участия.

Zoom Video Communications, Inc. - американская компания коммуникационных технологий, которая предоставляет услуги удаленной конференцсвязи.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.