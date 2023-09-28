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Минпросвещения и издательство "Просвещение" работают над цифровой маркировкой учебников

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В школы России в этом году было поставлено 66 млн экземпляров учебников, что почти на 12 млн единиц больше, чем год назад. Для контроля обеспеченности учебниками издательство "Просвещение" совместно с Минпросвещения РФ работает над проектом по цифровой маркировке. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании Госдумы в четверг.

"В целом число приобретенных учебников в этом году почти на 12 млн единиц больше, чем в прошлом году, и составило 66 млн учебников", - сказала Кравцов, его слова цитирует пресс-служба Минпросвещения РФ.

Министр также прокомментировал недообеспеченность учебников в некоторых российских регионах.

"Что касается обеспеченности регионов учебниками, точечно возникающие в регионах проблемы в начале учебного года мы отработали. (...) По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов", - подчеркнул министр.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году был принят закон о единых программах и государственных учебниках. К началу этого учебного года появились первые государственные учебники для 10-11-х классов по истории России под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова и по всеобщей истории под редакцией историка Александра Чубарьяна.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники. "На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?" - сказала Матвиенко на заседании СФ в понедельник.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".

27 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что изучит ценообразование на рынке учебников, служба направила запрос в издательство "Просвещение".

Минпросвещения РФ Просвещение Сергей Кравцов
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