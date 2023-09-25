Совет Федерации обратится в ФАС в связи с резким подорожанием учебников

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники.

"Лилия Салаватовна (Гумерова, глава комитета - ИФ), я прошу вас подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?" - сказала Матвиенко на заседании СФ в понедельник.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".

"Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую. Но нельзя таким образом сегодня монополизировать рынок, и в результате так растут цены и расходы региональных бюджетов. Это неправильно", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, сигналы о росте цен на учебники поступают из разных регионов.

Кроме того, по данным спикера Совета Федерации, на сегодняшний день практически во всех регионах наблюдается дефицит учебников.

"Знаю, что еще идет дискуссия по содержанию некоторых разделов учебника истории. Значит надо внимательно в диалоге посмотреть объективность претензий. И если это соответствует действительности, надо доработать и исправить, если там есть ошибки", - сказала Матвиенко.