Налоговые доходы в 2023 год могут на 1,6 трлн руб. превысить запланированные

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдаемые тенденции в поступлении налогов позволяют ожидать дополнительные 1,6 трлн рублей налоговых доходов к запланированным в бюджете, сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников, выступая на Московском финансовом форуме в четверг.

Анализируя структуру налоговых поступлений, он сказал: "Мы видим, что у нас доля НДС в ВВП повышается за аналогичные периоды, доля вычетов, наоборот, снижается, и в целом идет рост НДС".

Так как НДС - оборотный налог, его поступление всегда коррелирует с розничным оборотом. ФНС является оператором данных от контрольно-кассовой техники (ККТ), что позволяет видеть в режиме реального времени объемы выручки, фиксируемой через ККТ. С начала года каждый месяц ее рост превышал инфляцию. На 18 сентября выручка составила 51 трлн рублей, на 16,3% превысив аналогичный прошлогодний показатель при инфляции 5,3%.

Еще одна важная тенденция - наблюдаемый рост экспорта, с ростом которого растет и поступление НДС.

Способствует росту налогооблагаемой базы и поступлений налогов и система прослеживаемости импортных товаров, действующая с 1 июля 2021 года, сейчас стоимость товаров в обороте около 2,5 трлн рублей. Поступление НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из ЕАЭС, январь-август 2023 года выросли на 62% к аналогичному периоду прошлого года - до 380 млрд рублей.

Налоговая служба как администратор доходов достигла значительных успехов в устранении налогового разрыва по НДС - с 2016 года он снизился на 7 процентных пунктов, до 0,9 п.п.