Регуляторы предложили не продлевать право субъектов РФ на закупки у едпоставщика

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ и Федеральное казначейство предлагают не продлевать право субъектов РФ на закупки у едпоставщика на 2024 год, законодатели считают возможным его сохранение при усилении контроля или введении ограничений, следует из выступлений участников Московского финансового форума.

"Тенденция закупок у единственного поставщика нас очень тревожит, - сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе форума. - Скачок (числа таких закупок и их объема - ИФ) целиком и полностью обусловлен особыми правами субъектов, да и федеральных органов власти, активно этим инструментом пользующихся".

По словам Лаврова, такие контракты с едпоставщиками зачастую большие по цене, заключаются на длительный срок, многие из них связаны со строительством.

"Анализ показывает, что инструмент используется не для того, для чего был предназначен, - подчеркнул Лавров. - Кроме того, такие контракты обходятся дороже, дольше исполняются, поскольку заказчики в таких случаях не ограничены в возможности заключения допсоглашений, изменяющих существенные условия контрактов. Поэтому мы считаем, что продлевать эту норму на следующий год не нужно".

Заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе также указала на существенный рост в текущем году закупок у едпоставщика.

"Есть также огромный рост допсоглашений, в значительной степени по контрактам с едпоставщиками, где отсутствуют какие-либо ограничения, - сказала Катамадзе. - В то же время возможности заказчиков по изменению условий контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, имеют конкретные ограничения".

Кроме того, Катамадзе подчеркнула, что число нарушений по контрактам, заключенным с едпоставщиками, кратно выше числа таких нарушений по контрактам, заключенным по результатам конкурентных закупок.

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат Максим Топилин считает возможным продление срока действия спецправ субъектов на заключение контрактов с едпоставщиками, но при определенных условиях.

"Можно ввести какие-то ограничения законодательные, можно под едпоставщика, под это право субъектов, ввести те или иные ограничения, - считает Топилин. - Вариаций решения этого вопроса, мне кажется, может быть очень много. Необходимо попытаться его (механизм закупок у едпоставщика) каким-то образом подкорректировать или ввести какие-то ограничения по объемам таких закупок".

Схожей точки зрения придерживается первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. По его словам, на практике встречаются как плохие примеры использования механизма закупок у едпоставщика, так и ситуации, в которых провести все процедуры, поставить вовремя необходимые товары без использования этого механизма невозможно.

"Необходим контроль за тем, как работает механизм едпоставщика, - считает Осьмаков. - Минпром выполняет ряд задач, связанных с поставкой большой номенклатуры товаров. Это десятки миллиардов рублей и жесточайший контроль – ценовой, жесточайшее управление рентабельностью, жесточайшее исполнение всех сроков. Зачастую едпоставщик выбирается по принципу, есть ли у него оборотка на то, чтобы за свои деньги купить все необходимое по контракту и потом, после его исполнения, получить оплату. Это едпоставщик "здорового человека" и в таком случае, на мой взгляд, это важный и нужный механизм".

Впрочем, Осьмаков считает также, что в случае потери контроля за эффективностью использования механизма закупок у едпоставщика и его превращения в инструмент для злоупотреблений, следует поднимать вопрос о сужении сферы применения этого механизма.

Ранее о нецелесообразности продления на 2024 год временного права субъектов РФ на проведение закупок у едпоставщика говорил и руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Сталкиваемся с неправомерным использованием этого механизма, - отмечал Шаскольский. - При этом наблюдаем завышение цены по таким контрактам, сроков исполнения и т.п. В закупках субъектов РФ наблюдается тенденция, когда крупные контракты заключаются с ограниченным числом едпоставщиков, а по результатам конкурентных процедур заключается множество небольших госконтрактов".

К настоящему времени Минфин направил свое предложение (включая аналитические данные, подготовленные Казначейством) о непродлении права регионов на проведение закупок у едпоставщика в Минэкономразвития и теперь этот вопрос обсуждается на уровне правительства РФ.

Как сообщалось, в прошлом году был принят ряд антисанкционных мер в сфере закупок, которые предоставляют правительству РФ и региональным органам власти дополнительные основания для определения единственных поставщиков по тем или иным закупкам.

Летом текущего года Минфину РФ, ФАС и "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса) было поручено проработать вопрос предоставления субъектам РФ дополнительных возможностей для заключения контрактов с едпоставщиками. Прежде всего, в части совершенствования механизма определения единственных поставщиков для нужд регионов.

В то же время участники рынка закупок считают, что госзаказчикам следует быть готовыми к проведению аудита их закупочной деятельности после завершения периода, связанного с проведением военной спецоперации.

"Сейчас ситуация непростая, и однозначно по результатам нынешнего периода, в рамках которого в госзакупках были расширены основания для заключения контрактов с едпоставщиками, как показывает предыдущий опыт, в дальнейшем, когда ситуация завершится, однозначно будет аудит, - говорил весной текущего года директор Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий Андрей Храмкин. - Был период проведения Олимпиады, проведения Чемпионата мира по футболу, во время которых вводились различные послабления в сфере закупок, а по их завершении проводился аудит".

Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Ольга Горбачева также отмечала, что антимонопольное ведомство - не единственный контрольный орган в сфере закупок.

"Есть еще правоохранительные органы, и для них едпоставщик - как красная тряпка для быка, - предупреждала Горбачева. - И если у ФАС форма контроля - плановые и неплановые проверки, по результатам которых максимум может быть предъявлен штраф, то у правоохранителей - это сразу уголовная статья. А по ним срок давности намного больше, чем один год, который имеется в распоряжении ФАС".

В 2022 году госзаказчики заключили контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей. Из них по результатам несостоявшихся закупок были заключены контракты на 5,2 трлн рублей. Объем госконтрактов, заключенных собственно с едпоставщиками, составил 2,6 трлн рублей.

По данным Минфина, в I половине текущего года госзаказчики подписали с едпоставщиками около 900 тыс. госконтрактов на 1,3 трлн рублей. Из них 19,5 тыс. контрактов на 700 млрд рублей были заключены на основании временных случаев, определенных решениями правительства РФ, органов власти субъектов РФ. При этом всего за шесть месяцев текущего года было заключено 2,6 млн госконтрактов на 7,1 трлн рублей.