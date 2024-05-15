Объем госзаказа в России в 2023 году составил 32 трлн рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Общий объем госзакупок и закупок госкомпаний по итогам 2023 года превысил 30 трлн рублей, заявила на форуме-выставке "Госзаказ 2024" замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

"У нас идет рост контрактации, она превысила отметку в 30 трлн рублей в 2023 году - это закупки и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ (законы "О контрактной системе" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), - сказала Катамадзе. - При этом в рамках 223-ФЗ осуществлен возврат заказчиков, которые подпали под санкции, для которых в рамках Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок был создан отдельный закрытый контур".

По данным Казначейства, в 2023 году объем именно госзакупок составил 12,6 трлн рублей против 12,4 трлн рублей в 2022 году. При этом Катамадзе отметила, что в прошлом году выросла доля закупок у едпоставщика - до 4 трлн рублей (32% от общего объема закупок) с 3,2 трлн рублей годом ранее (28%). По ее словам, это во многом связано с уже отмененной нормой (с 1 января текущего года - ИФ), по которой регионы имели право самостоятельно определять случаи осуществления закупок у едпоставщика (норма была введена в 2022 году в рамках антисанкционных мер поддержки экономики - ИФ).

"Зачастую соответствующие решения субъектов РФ по закупкам у едпоставщиков не были санкционными", - подчеркнула Катамадзе.

Замминистра финансов Алексей Лавров отметил, что, как показала практика первых месяцев 2024 года, эта норма системе закупок не так уж сильно и нужна.

По мнению Катамадзе, благодаря ее отмене уровень закупок у едпоставщика снизится и вернется к прежнему показателю (19% в 2021 году).

Объем закупок госкомпаний (в том числе, находящихся под санкциями и не публикующими информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2023 году составил 19,5 трлн рублей против 11,6 трлн рублей в 2022 году. Впрочем, в показателях 2022 года не учитываются закупки госкомпаний, которые оказались под санкциями. По оценкам участникам рынка, на их долю приходилось порядка 50% от общего объема закупок госкомпаний.

По данным ЕИС, в прошлом году госкомпании, не находящиеся под санкциями, подписали договоры на 10,5 трлн рублей.

Также в материалах Казначейства подчеркивается, что доля закупок госкомпаний у едпоставщиков по итогам прошлого года значительно выросла - до 72% (14,2 трлн рублей) с 53% в 2022 году (6,2 трлн рублей).

По мнению Катамадзе, ситуацию с закупками госкомпаний у едпоставщика необходимо будет решать, заниматься восстановлением уровня конкуренции в этом сегменте.