Мурашко сообщил о росте цен на жизненно важные лекарства на 1,9% с начала года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) с начала года в среднем составил 1,9%, что ниже уровня инфляции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня цена изменилась с начала года на 1,9% в среднем по жизненно важному списку. И хочу отметить, что это ниже уровня инфляции", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что цены на препараты из списка ЖНВЛП являются фиксированным и регулируются государством. Изменения в их стоимости "происходят только в случае, если для этого есть действительно предпосылки, скажем, изменение технологии, или удорожание каких-либо компонентов для производства лекарственных препаратов".

Также он напомнил, что Росздравнадзором осуществляет мониторинг цен препаратов. "В случае завышения (цены), можно обратиться туда. И у нас действует система маркировки лекарственных препаратов, которая также помогает для контроля цен", - добавил Мурашко.