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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Минздрав сообщил о росте цен на жизненно важные лекарства в РФ в 2022 г. на 1,9%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России по итогам прошлого года составил 1,9%; это ниже уровня инфляции, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Рост цен на жизненно важные препараты составил 1,9%", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы в четверг.

По его словам, это значительно ниже уровня инфляции.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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