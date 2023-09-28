Путин провел встречу с ливийским маршалом Хафтаром

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

"Да, действительно, сегодня прошла такая встреча с генералом Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", - сказал Песков.

Ранее Ливийская народная армия распространила в соцсетях заявление, согласно которому Хафтар на этой неделе прибыл в Россию, провел встречу с Путиным в Москве.

Согласно сообщению ЛНА, ливийский военачальник также встречался с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.