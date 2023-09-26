Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Маршал Халифа Хафтар во вторник посетил Москву, где обсудил отношения между Ливией и Россией, сообщают западные СМИ со ссылкой на Ливийскую национальную армию (ЛНА).

"Развитие ситуации в Ливии, двусторонние отношения и пути их развития и проблемы, затрагивающие общие интересы", - приводят СМИ выдержки из сообщения ЛНА о вопросах, которые обсудил Хафтар в ходе поездки.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.