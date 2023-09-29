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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В результате атаки дрона ВСУ обесточены пять населённых пунктов в Курской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского беспилотника на подстанцию в слободе Белой обесточены пять населённых пунктов и больница, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал губернатор в своём телеграм-канале.

По его словам, на место выехали пожарные расчёты. К восстановлению электроснабжения приступят, когда работы станут возможны с точки зрения безопасности.

Ранее Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.

Роман Старовойт Курск Курская область
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