Что случилось этой ночью: пятница, 29 сентября

Стрельба в Роттердаме, атака дрона ВСУ на Курскую область, сенатор Рэнд Пол требует исключить помощь Украине из бюджета

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки дрона ВСУ обесточены пять населённых пунктов и больница в Курской области. Об этом сообщил губернатор Старовойт.

- Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета. Он пригрозил задержать принятие сенатом законопроекта о финансировании правительства.

- В Роттердаме три человека погибли в результате стрельбы в медцентре. Задержан подозреваемый 32-летний студент.

- Вертолет ВМС США подвергся иранскому лазерному облучению в Персидском заливе. Ни вертолет, ни члены экипажа не пострадали.