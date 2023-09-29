Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Что случилось этой ночью: пятница, 29 сентября

Стрельба в Роттердаме, атака дрона ВСУ на Курскую область, сенатор Рэнд Пол требует исключить помощь Украине из бюджета

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки дрона ВСУ обесточены пять населённых пунктов и больница в Курской области. Об этом сообщил губернатор Старовойт.

- Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета. Он пригрозил задержать принятие сенатом законопроекта о финансировании правительства.

- В Роттердаме три человека погибли в результате стрельбы в медцентре. Задержан подозреваемый 32-летний студент.

- Вертолет ВМС США подвергся иранскому лазерному облучению в Персидском заливе. Ни вертолет, ни члены экипажа не пострадали.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит выросла в четверг

Уолл-стрит выросла в четверг

Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета

Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета

SpaceX перенесла из-за непогоды запуск новой группы интернет-спутников Starlink

SpaceX перенесла из-за непогоды запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Минэнерго США может открыть иностранным наблюдателям свой полигон для испытаний

Вертолет ВМС США подвергся иранскому лазерному облучению в Персидском заливе

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн

Что произошло за день: четверг, 28 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах покинули более 76 тыс. человек

Нагорный Карабах покинули более 76 тыс. человек

Блинкен допустил в будущем контакты США с РФ на высшем уровне

Блинкен допустил в будущем контакты США с РФ на высшем уровне
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана проведут регистрацию армян, проживающих в Карабахе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });