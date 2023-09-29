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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Власти Приморья предложили построить альтернативную ж/д к порту Находка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Приморского края в связи с планируемым увеличением мощностей региона по перевалке грузов предлагают построить новые железнодорожные магистрали к морским портам Находка и Ольга.

"Наряду с мероприятиями по расширению пропускной способности существующих линий Транссиба и БАМа, считаем целесообразным вернуться к реализации альтернативных железнодорожных магистралей в Приморье. В частности, продлению линии БАМа от Комсомольска-на-Амуре через Новочугуевку к портам Находки и строительству новой линии от Новочугуевки к порту Ольга", - сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью "Интерфаксу".

Он добавил, что ориентиром для транспортной отрасли Приморья на ближайшую перспективу является увеличение мощностей по транзиту и перевалке грузов с нынешних 150 млн тонн в год до 300-400 млн тонн.

"Приморский край активно участвует в программе по модернизации Восточного полигона. Мы обращаем внимание руководства страны и РЖД на региональные потребности, планы и возможности развития перегрузочных мощностей в морских портах, инвестиционных проектов в промышленности, вносим соответствующие предложения", - сказал Кожемяко.

Крупнейшими стивидорными компаниями порта Находка являются АО "Находкинский морской торговый порт", "Восточная стивидорная компания" (Находка, входит в Global Ports), угольные АО "Восточный порт" и ОАО "Терминал Астафьева".

Приморский край Находка
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