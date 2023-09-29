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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Курске возле школы обнаружили, предположительно, беспилотник

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Учащихся школы №41 в Курске эвакуировали из-за обнаруженного вблизи учебного учреждения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу.

"Сегодня утром возле школы №41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курск
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