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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Две тысячи жителей Курской области остаются без света после атаки дрона ВСУ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ходе восстановительных работ на подстанции в Беловском районе, куда украинский беспилотник сбросил в пятницу взрывные устройства.

"После сброса взрывных устройств с БПЛА сегодня утром в Беловском районе без электричества остались 5 тыс. человек. На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2 тыс. человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

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Ранее со ссылкой на региональную прокуратуру сообщалось о 4 тыс. человек, оставшихся без света в пяти селах.

В пятницу утром Старовойт написал об атаке украинского БПЛА на подстанцию в слободе Белой. "В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Прокуратура Курской области взяла на контроль ситуацию с восстановлением электроснабжения в Беловском районе и открыла горячую линию по вопросу соблюдения прав местных жителей при организации подачи электроэнергии в жилые дома.

Курская область
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