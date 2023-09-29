Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Мишустин призвал надзорные органы заменять проверки бизнеса профилактическими визитами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поставил перед контрольными органами задачу по дальнейшему снижению административной нагрузки на предпринимателей.

"Президент подчеркивал, что если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять - достаточно профилактических мероприятий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всероссийского форума контрольных органов.

По его словам, "реализация принципа - помогать, а не наказывать - уже показывает хорошие результаты, о чем свидетельствует число профилактических визитов - их по-прежнему больше, чем проверок".

В миреТитов отметил существенный рост числа уголовных дел против бизнесменов в 2023 г.Читать подробнее

"Причем инициатором всё чаще выступает сам бизнес. Это во многом заслуга сотрудников надзора, которые буквально на глазах меняют подход к контрольным мероприятиям, в том числе - среди предпринимателей", - сказал он.

По оценке премьера, "значительных успехов удалось добиться и в развитии инструментов досудебного урегулирования, когда можно быстро оспорить результаты проведенной проверки, причем в достаточно короткие сроки".

"Хотя по законодательству на это определено 20 рабочих дней, видим, что по факту средний срок рассмотрения обращений стал практически в два раза меньше", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что "за восемь месяцев текущего года свыше 15% таких жалоб были удовлетворены в интересах заявителей, что дает гражданам возможность успешно разрешать спорные вопросы с контролерами".

Глава правительства напомнил также, что в интересах бизнеса продолжают совершенствоваться и цифровые сервисы. "С этого года предприниматели могут пользоваться приложением для проведения дистанционных проверок. То есть - взаимодействовать с органами контроля в режиме онлайн", - напомнил Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пенсии с 1 января 2024 года превысят 23 тысячи рублей

Размещен первый в РФ выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования

Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью

Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью

Гендиректором Теlе2 назначен старший вице-президент "Ростелекома" Годовиков

Гендиректором Теlе2 назначен старший вице-президент "Ростелекома" Годовиков

S7 задерживает часть зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей РФ

Костин выступил против "мембраны" на валютном рынке

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });