Мишустин призвал надзорные органы заменять проверки бизнеса профилактическими визитами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поставил перед контрольными органами задачу по дальнейшему снижению административной нагрузки на предпринимателей.

"Президент подчеркивал, что если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять - достаточно профилактических мероприятий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам всероссийского форума контрольных органов.

По его словам, "реализация принципа - помогать, а не наказывать - уже показывает хорошие результаты, о чем свидетельствует число профилактических визитов - их по-прежнему больше, чем проверок".

"Причем инициатором всё чаще выступает сам бизнес. Это во многом заслуга сотрудников надзора, которые буквально на глазах меняют подход к контрольным мероприятиям, в том числе - среди предпринимателей", - сказал он.

По оценке премьера, "значительных успехов удалось добиться и в развитии инструментов досудебного урегулирования, когда можно быстро оспорить результаты проведенной проверки, причем в достаточно короткие сроки".

"Хотя по законодательству на это определено 20 рабочих дней, видим, что по факту средний срок рассмотрения обращений стал практически в два раза меньше", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что "за восемь месяцев текущего года свыше 15% таких жалоб были удовлетворены в интересах заявителей, что дает гражданам возможность успешно разрешать спорные вопросы с контролерами".

Глава правительства напомнил также, что в интересах бизнеса продолжают совершенствоваться и цифровые сервисы. "С этого года предприниматели могут пользоваться приложением для проведения дистанционных проверок. То есть - взаимодействовать с органами контроля в режиме онлайн", - напомнил Мишустин.