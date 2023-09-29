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Минэкономразвития предлагает ввести систему "звезд" для оценки предприятий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разрабатывает идею внедрения системы "звезд" для оценки предприятий по итогам профилактических визитов контролирующих органов, сообщил журналистам на полях Всероссийского форума контрольных органов в Петербурге замглавы ведомства Алексей Херсонцев.

"У нас профилактические визиты являются сейчас, наверное, ключевой формой общения предпринимателей, соцобъектов и контролирующих органов. Число их (профилактических визитов - ИФ) растет, но потребители не знают результатов профилактики. Наша идея состоит в том, что по итогам профилактического визита контролирующему органу выставлять оценку объекту. Это могла бы быть так называемая система звездочек, которые бы находили свое отражение на дверях школ или, например, заведений общепита", - сказал он.

Он добавил, что такими результатами профилактики можно было бы делиться со справочными сервисами для использования в системе отзывов.

"И все бы это приводило к тому, что руководство учреждений было бы заинтересовано в получении максимально высоких баллов, иначе потребители просто не будут пользоваться их услугами. И контролирующим органам это тоже позволит делать более прозрачную систему оценки. И все это в конечном счете будет стимулировать обе стороны на взаимодействие в интересах наших граждан", - сказал замминистра.

По его словам, система подобной оценки сейчас "обретает свои контуры".

"Пока нет конкретного проекта нормативного акта, но мы уже практически полностью определили, как это может работать, и в ближайшее время уже официально предложим это (систему оценок - ИФ) в виде нормативного документа", - отметил Херсонцев.

Также он уточнил, что за 9 месяцев 2023 года контрольные органы провели порядка 700 тысяч профилактических визитов, что в 2,4 раза больше, чем в 2022 году.

Алексей Херсонцев Минэкономразвития
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