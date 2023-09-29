Соцфонд РФ выделит более 16 трлн руб. на пенсии и страховые пособия в 2024 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Социальный фонд России направит свыше 16 трлн рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу.

Там добавили, что на социальную поддержку семей с детьми в бюджете Соцфонда РФ заложено свыше 2,2 трлн рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнского капитала, единовременных пособий при рождении ребенка и других мер социальной поддержки.

Согласно сообщению, в проекте бюджета предусмотрена индексация материнского капитала, она произойдет с 1 февраля по уровню фактической инфляции. Также с 1 февраля, по уровню прогнозной инфляции, будет проиндексирован и ряд социальных выплат: это ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Кроме того, с 2024 года увеличится финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

"С учетом позиции представителей работодателей и профсоюзов на предупредительные меры в 2024 году будет направлено 28,7 млрд рублей", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит почти 162 млрд рублей. Это выплаты пострадавшим на производстве, предупредительные меры, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве.