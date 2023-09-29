Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Соцфонд РФ выделит более 16 трлн руб. на пенсии и страховые пособия в 2024 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Социальный фонд России направит свыше 16 трлн рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу.

Там добавили, что на социальную поддержку семей с детьми в бюджете Соцфонда РФ заложено свыше 2,2 трлн рублей, эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнского капитала, единовременных пособий при рождении ребенка и других мер социальной поддержки.

Согласно сообщению, в проекте бюджета предусмотрена индексация материнского капитала, она произойдет с 1 февраля по уровню фактической инфляции. Также с 1 февраля, по уровню прогнозной инфляции, будет проиндексирован и ряд социальных выплат: это ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Кроме того, с 2024 года увеличится финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

"С учетом позиции представителей работодателей и профсоюзов на предупредительные меры в 2024 году будет направлено 28,7 млрд рублей", - отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит почти 162 млрд рублей. Это выплаты пострадавшим на производстве, предупредительные меры, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве.

Социальный фонд Антон Котяков Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки в августе выдали рекордные 849,1 млрд рублей ипотечных кредитов

"Сургутнефтегаз" закрыл в отчете статьи, позволяющие оценить величину его "кубышки"

Решение вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР перенесут на год

Решение вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР перенесут на год

"Аэрофлот" сообщил, что имеющегося флота достаточно для международных рейсов

Акционеры Ростовского оптико-механического завода обжалуют изъятие у них акций

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий

Пенсии с 1 января 2024 года превысят 23 тысячи рублей

Размещен первый в РФ выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Размещен первый в РФ выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });