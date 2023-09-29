Путин призвал менять кредитование и обслуживание долга развивающихся стран

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости менять международные правила в сфере кредитования и обслуживания долга развивающихся стран.

"Вот эти кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму кредитных обязательств, это какой-то оброк. Это какая-то контрибуция. Но этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере", - сказал Путин, выступая в пятницу на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Путин отметил, что в ходе недавнего саммита "Россия-Африка" африканские лидеры, например, сообщили ему, что совокупная долговая нагрузка на страны континента составляет свыше $1 трлн.

"Но это просто невозможно выплатить, имея в виду уровень торгово-экономического развития этих стран. К чему я этого говорю? К тому, что современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого "золотого миллиарда". Руководители этих стран "золотого миллиарда" эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением - и технологическим, и информационным, и финансовым. Они выстроили таким образом международные финансовые институты и такие правила внедряют в сферу финансово-экономической деятельности, что они выгодны практически, в конечном итоге, - так все выглядит благообразно, - но в конечном итоге, все эти правила и институты обслуживают интересы этого "золотого миллиарда". И над этим, безусловно, надо думать", - сказал Путин.

Обсуждения сложившейся ситуации уже ведутся на площадке БРИКС, сказал президент РФ.

Говоря о сотрудничестве России со странами Латинской Америки, Путин привел в пример ряд проектов. В частности, он напомнил, что в Боливии при участии России сооружается Центр ядерных исследований и технологий, в Никарагуа и Венесуэле расширяют свою деятельность совместные биофармацевтические предприятия, на Кубе модернизируется металлургический завод.