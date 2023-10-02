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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Госдума станет наблюдателем в Центральноамериканском парламенте

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госдума планирует в понедельник подписать соглашение о присоединении в качестве постоянного наблюдателя к Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН), заявил спикер палаты Вячеслав Володин на конференции "Россия - Латинская Америка".

Он отметил, что Дума станет вторым парламентом, участвующим в работе ПАРЛАСЕН, а в целом он объединяет 10 стран Латинской Америки.

Володин высказался за создание комиссии высокого уровня с ПАРЛАСЕН, что позволит "вести на системной основе работу по выстраиванию отношений в рамках парламентского измерения".

На Первую парламентскую конференцию "Россия - Латинская Америка" в Москву прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты.

Вячеслав Володин Госдума Латинская Америка ПАРЛАСЕН
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