Госдума станет наблюдателем в Центральноамериканском парламенте

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госдума планирует в понедельник подписать соглашение о присоединении в качестве постоянного наблюдателя к Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН), заявил спикер палаты Вячеслав Володин на конференции "Россия - Латинская Америка".

Он отметил, что Дума станет вторым парламентом, участвующим в работе ПАРЛАСЕН, а в целом он объединяет 10 стран Латинской Америки.

Володин высказался за создание комиссии высокого уровня с ПАРЛАСЕН, что позволит "вести на системной основе работу по выстраиванию отношений в рамках парламентского измерения".

На Первую парламентскую конференцию "Россия - Латинская Америка" в Москву прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты.