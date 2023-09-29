"Аэрофлот" сообщил, что имеющегося флота достаточно для международных рейсов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Имеющегося у "Аэрофлота" самолетного парка достаточно для выполнения программы международных рейсов, сообщил представитель компании, комментируя ситуация с ограничениями на полеты за рубеж на лайнерах, законтрактованных у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).

"Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям", - сказал он журналистам.

Ранее в пятницу источник "Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за границу самолеты, законтрактованные у ГТЛК (исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию). Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру ликвидации, пояснял он: эти самолеты попали в список требований кредиторов.

Риски ареста судов связаны с тем, что авиакомпании продолжают летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации, подтвердил другой источник в авиаотрасли.

Ранее в этом году сообщалось, что Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации SPV-компаний ГТЛК - GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company.

После введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 37 самолетов (Boeing и Airbus), законтрактованных у GTLK Europe, говорил в интервью "Ведомостям" в феврале этого года гендиректор компании Роман Лядов. Еще 37 лайнеров, по его словам, находились за рубежом (в основном в Европе), они "частично заблокированы".

Среди контрагентов группы ГТЛК - "Аэрофлот", "Россия", S7, "Ямал". S7 ранее в пятницу сообщила о вынужденных задержках нескольких рейсов за рубеж (в Таиланд, ОАЭ и Узбекистан) в связи с ожиданием разрешения на полеты от российских властей.