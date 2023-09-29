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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Выдачу спецмарок на табак предложили прекратить с 1 марта 2024 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Выдача налоговыми органами специальных марок для маркировки табачной продукции может быть прекращена с 1 марта 2024 года, говорится в проекте постановления правительства на сайте regulation.gov.ru.

Документ подгоовил Минфин "в связи с необходимостью отмены "бумажной маркировки" табачной продукции и осуществления "цифровой маркировки" табачной и никотинсодержащей продукции", говорится в документах, размещенных на портале.

Согласно проекту постановления, производителям разрешается наносить спецмарки на табачную продукцию до момента израсходования запасов, но не позднее 1 января 2025 года. Реализация маркированной таким образом продукции может быть разрешена до момента вывода маркированной продукции из оборота предприятиями розничной торговли.

Минфин в рамках перехода на цифровую маркировку табака на основе сведений из системы маркировки подготовил проект постановления правительства, которое предусматривает введение учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции.

Минфин
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