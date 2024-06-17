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РФ с 1 июля меняет порядок получения спецмарок импортерами табака

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - РФ с 1 июля 2024 года меняет порядок получения импортерами специальных марок на табак.

Соответствующее постановление правительства подписано 15 июня и размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вносит изменения в постановление кабмина от 26 января 2010 года.

Документ предусматривает, что импортерам для приобретения спецмарок теперь не требуется предоставлять банковскую гарантию или денежный залог.

С 1 июня 2024 года в РФ вступил в силу закон, который ввел так называемый цифровой акциз (учетно-контрольные спецмарки), интегрированный в систему маркировки.

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