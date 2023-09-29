В Екатеринбурге откроют генконсульство Белоруссии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России согласилось открыть в Екатеринбурге Генконсульство Белоруссии и поручило МИД оформить достигнутую договоренность с республикой. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, принимается предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами регионов и полпредом президента в Уральском федеральном округе, об открытии в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии.

Консульский округ будет включать территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа белорусского посольства в России.

"МИД России в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Республикой Белоруссия", - говорится в документе.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить для дипмиссии в Екатеринбурге служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением этого генконсульства.