Генконсульство РФ откроется в Гродно

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что в Гродно будет открыто генконсульство РФ.

"Для укрепления связей с Беларусью планируем усилить наше дипломатическое присутствие в стране - открыть генеральное консульство в Гродно. Мы действуем в этом направлении на взаимовыгодных началах с белорусским партнерами", - сказал он на приеме по случаю Дня России в Минске в понедельник.

Грызлова цитирует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"У посольства Беларуси в России сейчас функционируют 11 отделений в российских регионах. Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является межрегиональное взаимодействие. Только с начала этого года Беларусь посетили 8 глав регионов и более 15 правительственных делегаций субъектов Российской Федерации. Для примера: в прошлом году таких делегаций было всего три", - отметил Грызлов.

Ранее на приеме белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия и Россия переходят на новую ступень союзной интеграции.