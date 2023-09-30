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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Путин пообещал Абхазии содействие в решении социально-экономических задач

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия - Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Отношения между нашими странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что "Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности".

Владимир Путин Аслан Бжания Абхазия
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