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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Россия пообещала Абхазии помочь электроэнергией в зимний период

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 4 октября они договорились, что Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении электроэнергией в зимний период.

"Мы также обсуждали вопросы газификации республики и последующего строительства тепловой станции на газе по выработке электроэнергии. Эта идея также была поддержана президентом России", - сказал Бжания журналистам.

По его словам, на встрече также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности Абхазии: "В этом плане мы имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации".

"Особо подчёркивалась близость по многим вопросам. Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует РФ, об участии Абхазии в этих процессах, о возможном в перспективе участии Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии. Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать впредь", - сказал Бжания.

Обсуждались и российские инвестиции в абхазскую экономику. "Мы говорили о необходимости и положительном эффекте российских инвестиций, о ряде других вопросов, которые обеспечат совершенно другой уровень жизни наших граждан, совершенно другую экономику, которая позволит нам решить вопросы обеспечения устойчивого развития страны", - сообщил Бжания.

Помимо этого, обсуждался вопрос развития инфраструктуры - речь шла о капитальном ремонте старого и строительстве нового моста через реку Гумиста на въезде в столицу Абхазии и о восстановлении Военно-Сухумской дороги в Кодорском ущелье. Бжания сообщил, что в этих вопросах "тоже встретил понимание".

По словам Бжании, "встреча прошла в дружеской, доверительной обстановке".

"Президент России, как обычно это бывает в отношении Абхазии, ко всем вопросам отнесся очень внимательно. Он обещал поддержку практически по всем вопросам, которые поднимались на встрече", - сказал Бжания.

Аслан Бжания Гумиста Абхазия Владимир Путин
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